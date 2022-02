Mais de metade do plantel portista nunca jogou na Liga Europa

Nuno A. Amaral Hoje às 01:23 Facebook

Estreia à vista na segunda competição da UEFA para 14 jogadores dos dragões.

Mais acostumada a jogar na Champions do que na Liga Europa, a equipa portista volta a entrar em ação na segunda prova da hierarquia da UEFA, na quinta-feira, diante da Lazio, com mais de metade do plantel sem qualquer experiência na competição.

Dos 25 jogadores que compõem o elenco azul e branco, 14 nunca participaram na Liga Europa (Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Zaidu, Vitinha, Grujic, Eustáquio, Fábio Vieira, Pepê, Taremi, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição), muitos dos quais poderão estrear-se no jogo com a equipa romana, já que fazem parte das opções habituais de Sérgio Conceição.