Mais de mil futebolistas fazem a festa do futebol jovem em Beja

A Praça de Armas do Castelo de Beja foi o palco para a apresentação da VIII edição do Beja Cup 2023, que tem como padrinho Francisco Agatão, antigo jogador do clube e que vestiu a camisola do Boavista Futebol Clube. O torneio que vai decorrer nos dias 10 e 11 e 17 e 18 de junho, envolvendo mais de um milhar de jovens futebolistas.

A competição, organizada pelo Clube Desportivo de Beja (CDBeja), terá como cenário o relvado natural e os dois sintéticos do Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja, e o relvado sintético de Penedo Gordo, aldeia localizada a cinco quilómetros da sede de concelho. O torneiro será dirigido por um conjunto de 20 árbitros do Conselho de Arbitragem de Beja e também do Inatel.

O Beja Cup terá competições nos escalões masculinos de Sub7, Sub9, Sub10, Sub11, Sub13 e Sub14 e nos femininos de Sub16, envolvendo 74 equipas de 34 clubes, num total de 1100 atletas, oriundas de vários pontos do país. Para além dos futebolistas, a organização revelou que Beja vai receber ao longo dos quatro dias de competição mais de três mil pessoas.

Agatão apadrinha o evento Foto: Teixeira Correia/JN

Francisco Agatão considerou que para além da competição, o Beja Cup serve para "mostrar que o papel social do clube vai para além do futebol dentro das quatro linhas", assegurando: "Tudo iremos fazer para que o torneio dignifique a cidade, o Município e a coletividade."

A Câmara Municipal de Beja está ao lado do Desportivo de Beja no apoio à competição, tendo o presidente da autarquia referido que a iniciativa "tem uma dimensão muito importante para a região, face ao forte impacto na economia da cidade e do concelho". É uma "grande oportunidade para a promoção do território", concluiu.

"Fazer um torneio em junho, perante condições climatéricas abrasadoras é preciso ter coragem e uma grande organização. Nestas coisas não há sorte, há trabalho e mérito", concluiu Paulo Arsénio.

O presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio Foto: Teixeira Correia/JN

Nos dias 10 e 11 de junho jogos as competições de Sub7, Sub9, Sub11 e Sub14 masculinos e dos dias 17 e 18 os jogos dos escalões Sub10 e Sub13 masculinos e de Sub16 femininos.

O torneio tem um orçamento de 120 mil euros, contando o CDBeja com o apoio logístico do Regimento de Infantaria 1 para albergar os participantes na Beja Cup 2023.

No dia 16 de junho, a partir das 18 horas, e integrado nas comemorações dos 107 anos do Clube Desportivo de Beja, as "velhas guardas" defrontam as do Sporting Clube de Portugal. Apesar de fundado em setembro de 1947, o clube "nasceu" do Luso, União e Pax-Júlia, três emblemas da cidade, tendo sido considerado em termos de estatutos que "a data de fundação do Clube Desportivo de Beja, a 16 de junho de 1916", por ser a da criação do Luso Sporting Clube.