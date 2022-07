Mais de um ano depois, Dominic Thiem volta a vencer no circuito ATP

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

O tenista austríaco Dominic Thiem somou, esta terça-feira, o primeiro triunfo em 14 meses no circuito ATP, ao derrotar o finlandês Emil Ruusuvuori, na primeira ronda do torneio de Bastad, na Suécia.

Sem qualquer triunfo desde meados de maio de 2021, na primeira ronda do Masters 1.000 de Roma, Thiem, antigo número três mundial e atualmente no 339.º posto, venceu Ruusuvuori, 43.º, por 3-6, 6-1 e 7-6 (7-5), em duas horas e 38 minutos.

Thiem lesionou-se no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de junho do ano passado, e esteve longos meses afastado dos courts, adiando sucessivamente o regresso à competição, até finalmente voltar no 'challenger' de Marbella, no final de março.

Desde então, o austríaco perdeu nas primeiras rondas em seis torneios, entre os quais o Estoril Open, e apenas tinha uma vitória em Salzburgo, no circuito 'challenger'.

Vencedor de 17 títulos ATP, entre os quais o Open dos Estados Unidos de 2020 e o Masters 1.000 de Indian Wells de 2019, o austríaco, de 28 anos, foi também duas vezes finalista em Roland Garros (2018 e 2019) e nas ATP Finals (2019 e 2020), tendo também chegado à final do Open da Austrália em 2020.