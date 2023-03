Mais de um milhão de adeptos tentaram comprar bilhetes para ver a Argentina

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 17:35 Facebook

O primeiro compromisso da seleção argentina depois de ter conquistado o título mundial motivou uma caça aos bilhetes para o jogo amigável com o Panamá, a disputar em Buenos Aires, na quarta-feira. Os preços dos bilhetes vão de 55 euros, os mais baratos, até 225 euros.

No total, 63 mil bilhetes foram vendidos em cerca de duas horas para o encontro particular dos campeões do mundo frente ao Panamá. A Federação Argentina de Futebol (AFA) anunciou que o jogo contará com a apresentação do troféu conquistado no Catar, em dezembro.

Quase 1,5 milhões de pessoas tentou garantir bilhete para a próxima partida da Argentina, a primeira após a conquista do Mundial. Segundo a imprensa argentina, a fila de espera virtual na página da internet, que permitia o acesso à compra de bilhetes, chegou a atingir o valor astronómico em poucos minutos. Mas só 63 mil bilhetes estavam à venda para o duelo diante do Panamá, e esgotaram em pouco menos de duas horas.

De acordo com a AFA, haverá no recinto do River Plate um espetáculo antes e depois do amigável, sendo aconselhável aos adeptos chegarem ao estádio cinco horas antes do início do encontro.

O jogo está marcado para quarta-feira e cinco dias depois a Argentina joga nova partida de caráter particular, desta vez em Santiago del Estero, frente a Curaçao.

Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, está entre os convocados de Lionel Scaloni para o duplo compromisso da seleção albiceleste.