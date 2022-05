Mais filas no Dragão e faltam autocarros para o Jamor

Nuno A. Amaral e João Filipe Brandão Hoje às 08:11 Facebook

Corrida aos bilhetes para a final da Taça teve um segundo capítulo, mas é cada vez mais difícil arranjar viagens para Lisboa no domingo.

Anunciada na véspera, a segunda remessa de bilhetes para a final do Jamor destinados a adeptos do F. C. Porto voltou a levar centenas de pessoas ao Dragão e nem a chuva impediu que, tal como na semana passada, se formassem longas filas nas redondezas do estádio.

A bilheteira abriu às 10 horas, mas voltou a haver quem preferisse não correr riscos. "Estou aqui desde as 23 horas e passei a noite no carro. Ainda não havia fila quando cheguei", disse, ao JN, Miguel Pinto, cuja paciência teve frutos, pois o jovem motorista da Uber levou para casa o ingresso e umas olheiras "a precisar de descanso".