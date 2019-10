Mais média montanha e um CRI acidentado na penúltima etapa

Adriano Rocha Hoje às 15:32 Facebook

Começa mais cedo, a 27 de junho, em Nice, devido ao programa do ciclismo dos Jogos Olímpicos, e acaba a 19 de julho, em Paris, a 107.ª edição da Volta a França em bicicleta.

O sucessor de Egan Bernal será encontrado ao fim 21 etapas e 3470 quilómetros, de uma prova que contará com mais montanha média, deixando de fora algumas subidas míticas - o estreante Col de la Loze é o ponto mais alto, com 2304 metros -, e que poderá decidir-se no acidentado contrarrelógio da 20.ª e penúltima etapa, no regresso de La Planche des Belles Filles.

Da cidade de Nice partirão as primeiras três etapas de um Tour que decorrerá integralmente em território francês e começa uma semana mais cedo do que o habitual devido à Olimpíada de 2020, no Japão. Ao todo, são 29 as subidas categorizadas, seis delas a serem palco de chegadas, setores em gravilha e um contrarrelógio no penúltimo dia com bastante inclinação, sendo que a primeira semana tem mais montanha do que o habitual em edições recentes.

A etapa mais longa é a curta de sempre com os seus 218 quilómetros (12.ª: Chauvigny-Sarran Corrèze), com a corrida a aquecer na nona tirada, entre Pau e Laruns (154 km), nos Pirinéus Atlânticos. Destaques ainda também para as subidas nos Pirenéus e nos Alpes, com o Jura, na subida ao Grand Colombier, e Vosges. Desta vez não há contrarrelógio por equipas, tendo ficado de fora as históricas chegadas em alto no Alpe d'Huez e no Mont Ventoux.

Eis as 21 etapas e a respetiva quilometragem:

27 junho - 1.ª etapa: Nice-Nice, 156 km.

28 junho - 2.ª etapa: Nice-Nice, 187 km.

29 junho - 3.ª etapa: Nice-Sisteron, 198 km.

30 junho - 4.ª etapa: Sisteron-Orcières-Merlette, 157 km.

1 julho - 5.ª etapa: Gap-Privas, 183 km.

2 julho - 6.ª etapa: Le Teil-Mont Aigoual, 191 km.

3 julho - 7.ª etapa: Millau-Lavaur, 168 km.

4 julho - 8.ª etapa: Cazères-sur-Garonne-Loudenvielle, 140 km.

5 julho - 9.ª etapa: Pau-Laruns, 154 km.

6 julho - Dia de descanso.

7 julho - 10.ª etapa: Ile d'Oléron-Ile de Ré, 170 km.

8 julho - 11.ª etapa: Châtellaillon-Plage-Poitiers, 167 km.

9 julho - 12.ª etapa: Chauvigny-Sarran Corrèze, 218 km.

10 julho - 13.ª etapa: Châtel-Guyon-Puy Mary Cantal, 191 km.

11 julho - 14.ª etapa: Clermont-Ferrand-Lyon, 197 km.

12 julho - 15.ª etapa: Lyon-Grand Colombier, 175 km.

13 julho - Dia de descanso.

14 julho - 16.ª etapa: La Tour-du-Pin-Villard-de-Lans, 164 km.

15 julho - 17.ª etapa: Grenoble-Col de la Loze, 168 km.

16 julho - 18.ª etapa: Méribel-La Roche-sur-Foron, 16