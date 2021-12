Mais pressão sobre Jesus em começo de mês escaldante

Luís Antunes Hoje às 10:09 Facebook

Derrota e lenços brancos deixam técnico sob fogo cruzado num ciclo com decisão na Champions e dupla visita ao Dragão.

A derrota, exibição e os lenços brancos, no final do dérbi, aumentam a pressão e deixam Jorge Jesus sob fogo cruzado para o ciclo infernal de dezembro com decisões na Liga dos Campeões e a dupla visita ao Dragão. Uma série com uma batalha decisiva já quarta-feira, diante do Dínamo de Kiev, e que, provavelmente, definirá muito do destino do treinador nas águias.

No plano diretivo, ao que o JN apurou, Jorge Jesus conserva a confiança da SAD, liderada por Rui Costa, e a questão da substituição nem sequer é tema de análise. No entanto, a inexistência de uma reação e um eventual agudizar de maus resultados (não vencer o Dínamo Kiev e perder a dupla jornada no Dragão) aumentará a pressão sobre Rui Costa para que reabra a discussão da continuidade do treinador, figura nunca consensual e mesmo fraturante no universo da águia.