Mais quatro tubarões garantem os "oitavos" da Campions

Vasco Samouco Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Manchester ​​​​​​​City bateu o PSG em duelo de gigantes e asseguraram ambas as equipas um lugar na próxima fase da Liga dos Campeões.

Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter de Milão não falharam e estão garantidos na próxima fase da Liga dos Campeões. Os "cityzens" garantiram, inclusivamente, o primeiro lugar no Grupo A, graças ao triunfo sobre o rival de Paris, por 2-1.

No jogo grande do dia, Mbappé ainda deu avanço ao PSG, só que o campeão inglês, sempre superior, reagiu a tempo: Sterling empatou e Bernardo Silva assistiu Gabriel Jesus para a reviravolta. Para além do médio, também Rúben Dias e João Cancelo foram lançados por Guardiola, enquanto Nuno Mendes e Danilo entraram nas opções de Pochettino. Os parisienses também se apuraram, graças à goleada sofrida pelo Club Brugge frente ao Leipzig: 0-5, com o segundo golo marcado por André Silva.

Já no Grupo D, o Real Madrid carimbou o passaporte no campo do Sheriff, com um tranquilo 0-3, dando uma mãozinha ao Inter de Milão, que venceu na receção ao Shakhtar Donetsk (2-0) e mais tarde viu o campeão da Moldávia ficar sem hipóteses de chegar ao segundo lugar. No Grupo C, o do F. C. Porto, o AC Milan bateu fora o Atlético Madrid (0-1) e reentrou na luta pelo apuramento para os "oitavos".