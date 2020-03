Mais três nomes no Conselho Superior de Pinto da Costa

Arnaldo Martins Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Superior de Pinto da Costa, que irá ser sujeito a votos nas eleições do dia 18 de abril, continua a ganhar corpo.

Segundo apurou o JN, vai contar com Luís Montenegro, advogado e ex-líder parlamentar do PSD, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Área Metropolitana do Porto e da Câmara Municipal de Gaia, e Pedro Marques Lopes, comentador e sócio do ano em 2018, tendo sido distinguido com um Dragão de Ouro.

O Conselho Superior, como já tínhamos adiantado, terá o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, como o cabeça de lista.

O prazo para a entrega das listas para os órgãos sociais do F. C. Porto para o quadriénio 2020/2024 termina no dia 19, ou seja, na próxima quinta-feira, e, ao que o JN apurou, a Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa irá entregar a relação final no dia 18, um dia antes do prazo.