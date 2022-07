Mais um Conceição na calha para os dragões

JN Ontem às 23:05 Facebook

O F. C. Porto está a estagiar no Algarve desde o passado dia 7 de julho e, ao contrário do que se possa pensar, não são três os Conceição na comitiva - o pai Sérgio e os filhos Francisco e Rodrigo, mas quatro. O mais novo do clã, José, de 7 anos, também esteve "às ordens" do progenitor.

Primeiro não largou o pai e o irmão nas festas do título e da Taça de Portugal. Depois, nas férias em família na Grécia, Francisco partilhou um vídeo do mais jovem dos cinco irmãos a mostrar os dotes com a bola no pé. Agora, esta segunda-feira, o clube azul e branco publicou nas redes sociais um vídeo com José a treinar remates, sob o olhar atento de Sérgio Conceição, num momento de lazer após o treino da equipa principal.

"Mais um talento a caminho com apelido Conceição?", questionaram os dragões na mensagem a acompanhar as imagens.

Embora ainda seja muito novo, pelo que se pode ver no vídeo, José já deixa antever o caminho que irá querer seguir. Ou não lhe corresse o futebol nas veias.

Pelo menos, já tem o clube do pai e dos irmãos de olho nele também. Não vá estar em fase de preparação mais um futuro craque entre o clã Conceição.

E não podemos esquecer que dos seis homens da família, quatro já vestiram de azul e branco: o pai Sérgio e os filhos Rodrigo (22), Moisés (21 anos) e Francisco (19). Apenas o mais velho, Sérgio (25), do Estrela da Amadora, não passou pelos dragões.