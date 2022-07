Mais um Díaz no F. C. Porto, saída no Benfica e novo goleador em Guimarães

JN Hoje às 21:04 Facebook

Jesús Díaz segue as pisadas do irmão, Luis, e foi apresentado como reforço do F. C. Porto. Num dia agitado no mercado nacional, o V. Guimarães apresentou um reforço de peso para o ataque, André Silva, figura principal do Arouca na época passada. Lá fora, Mbemba foi oficializado no Marselha e Christian Eriksen assinou, finalmente, pelo Manchester United.

F. C. Porto: Irmão mais novo de Luis Díaz, que teve uma passagem marcante pelos dragões, Jesús Díaz foi emprestado pelo Barranquilla FC até ao final da época, ficando o clube azul e branco com opção de compra.

Benfica: O defesa central Ferro, de 25 anos, volta a ser emprestado pelas águias, desta feita ao Vitesse, dos Países Baixos. A cedência contempla uma opção de compra avaliada em 6 milhões de euros.

V. Guimarães: O avançado André Silva deixa o Arouca para reforçar o ataque dos vimaranenses, tendo rubricado um contrato válido por quatro temporadas. Para ficarem com 25% dos direitos económicos do ponta de lança brasileiro, de 25 anos, os vitorianos pagaram um milhão de euros, tendo ainda a hipótese de adquirir até 80% do passe. Em sentido inverso, Welton Jr muda-se para o Felgueiras, da Liga 3.

Arouca: Mustafa Kizza, defesa esquerdo, de 22 anos, viverá a sua primeira experiência no futebol europeu ao serviço do Arouca, que o contratou aos canadianos do CF Montreal. "Para esta temporada só quero trabalhar muito, jogar e conhecer a equipa para conseguirmos performances positivas. Daí os resultados aparecerão, mas o foco principal será sempre ajudar a equipa", concluiu o jogador, que assinou por três temporadas com o emblema da Liga.

Rio Ave: O emblema de Vila do Conde, que regressa à Liga em 2022/2023, chegou a acordo com o defesa-central Miguel Nóbrega, oriundo do Benfica, para as próximas três épocas, com mais uma de opção. Na última temporada, o central disputou 23 jogos e marcou dois golos pelo Benfica B.

Vilafranquense: Leandro Tipote (ex-Estrela da Amadora), Júnior Franco (sem clube), Idrisa Sambú (ex-Gaz Metan, Roménia) e Bruno Almeida (ex-V. Setúbal) são reforços do emblema de Vila Franca de Xira, que compete na Liga 2. Ricardo Dias (ex-Académica), Fábio Duarte (ex-Benfica B), Anthony Correia (ex-Estrela da Amadora), Pedro Trigueira (ex-Tondela), Luís Silva (ex-Varzim), Leandro Nascimento (São Joseense, Brasil) e Edson Farias (ex-Penafiel) são as outras caras novas do plantel ribatejano para a época 2022/2023.

Canelas 2010: A equipa de Vila Nova de Gaia, que compete na Liga 3, já prepara a nova época sob o comando de Paulo Silva. Da temporada anterior continuam 12 jogadores, Mello, Agostinho Carvalho, Léo Araújo, Bosingwa, Zézinho, Vítor Bastos, Samu, Francisco Sousa, Fábio Rola, Firmino, Gonçalo Monteiro e Mozino. Quanto a reforços, são, para já, quatro: Lixa (ex-S. Martinho), Iko Caetano e Kenedy Có (ambos ex-Espinho) e Pajé (ex-Bangu, Brasil). A estrutura do futebol foi reforçada com a integração do Team Manager Filipe Veras.

Manchester City: Riyad Mahrez renovou até 2025 com o campeão inglês. O avançado, internacional pela Argélia, mostrou-se "muito feliz" com o desfecho das negociações. "Ter ajudado o clube a alcançar os títulos dos últimos quatro anos foi inesquecível. Isso faz-nos querer ainda mais", acrescentou.

Manchester United: Após vários avanços e recuos, Christian Eriksen assinou até 2025 pelos 'red devils'. O médio internacional dinamarquês, de 30 anos, deixou o Brentford para se juntar a "um clube especial". "Já joguei muitas vezes em Old Trafford, mas fazê-lo com a camisola do Manchester United vai ser incrível", confessou o jogador, aos canais do clube inglês.

Aston Villa: Steven Gerrard tem mais um reforço para o setor defensivo oriundo do Sevilha. Depois do central Diego Carlos, é a vez do lateral esquerdo Ludwig Augustinsson se juntar aos 'villans', neste caso por empréstimo dos andaluzes, até ao final da época. O acordo contempla uma cláusula de compra, avaliada em 4,5 milhões de euros.

Barcelona: Fim de novela! Raphinha foi, finalmente, apresentado como reforço do Barça para as próximas cinco temporadas. Pelo passe do antigo jogador do V. Guimarães e do Sporting, os catalães pagaram ao Leeds perto de 58 milhões de euros. "É uma honra estar aqui. É um sonho cumprido", assumiu o avançado, na apresentação.

Marselha: Depois de quatro épocas de Dragão ao peito, Chancel Mbemba aventura-se num novo destino. O defesa central, internacional congolês, foi oficializado como reforço do Marselha até 2025.

Mónaco: Depois de três anos no Borussia Monchengladbach, o internacional suíço Breel Embolo muda-se para a Ligue 1, para reforçar o plantel monegásco. O avançado, de 25 anos, comprometeu-se por quatro temporadas com o clube onde atua o português Gelson Martins.

Aberdeen: Luís Duk deixa o Benfica para reforçar os escoceses do Aberdeen. O avançado cabo-verdiano, de 22 anos, que atuava na equipa B dos encarnados, assinou por três temporadas com o seu novo clube. O negócio ficou fechado por uma verba a rondar os 470 mil euros.