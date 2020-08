Mais um reforço para o Sporting e um regresso ao Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:02 Facebook

O Sporting anunciou mais uma contratação e Francisco Geraldes vai voltar a vestir a camisola do Rio Ave, mas desta vez a título definitivo. Hassan está de saída do Braga.

Sporting: O clube de Alvalade apresentou, esta quinta-feira, o sexto reforço para a nova época: Nuno Santos. O extremo assinou um contrato válido por cinco épocas e ficou com uma cláusula fixada em 60 milhões de euros. Após passagens por Benfica, Vitória de Guimarães e Rio Ave, clube que representou nas últimas três épocas, o jogador português de 25 anos reforça, agora, os leões e já vai seguir com a equipa para o estágio no Algarve, que começa no domingo.

Benfica: Ebuehi está de saída do clube encarnado para representar, por empréstimo até ao final da época, o Twente. O jogador já jogou pelos sub-23 e equipa B das águias mas ainda não se estreou pela equipa principal. O clube holandês fica com opção de compra.

Braga: Hassan deixou os guerreiros do Minho para assinar pelo Olympiacos, equipa de Pedro Martins, a título definitivo. Contratado em 2015 Hassan marcou 25 golos em 108 jogos pelos bracarenses.

Rio Ave: Francisco Geraldes está de regresso a Vila do Conde. O médio português, que já tinha tido uma passagem pelos Arcos em 2017/18, deixou o Sporting a título definitivo para assinar até 2023 com os vila-condenses. Gelson Dala também vai reforçar o Rio Ave e assinou até 2023.

Gil Vicente: Leandrinho assinou por três temporadas. O médio de 23 anos cumpriu parte da formação no Flamengo e rumou ao Botafogo em 2014, apontando cinco golos em 47 jogos, que se intercalaram com uma cedência ao Sport Recife em 2019, materializada em 38 partidas e três tentos.

Farense: O defesa-central brasileiro César, ex-jogador do Santa Clara, vai reforçar os algarvios por uma temporada. César, 27 anos, chegou ao futebol português em 2014, para reforçar o Benfica, pelo qual se sagrou campeão no final dessa temporada com três jogos disputados na Liga. Depois de passagens por Flamengo (Brasil), Nacional, Vitória de Setúbal e Juventude de Caxias (Brasil), César assinou pelo Santa Clara em 2018.

Belenenses SAD: ​​​​​​​O avançado Kikas, de 21 anos, foi cedido ao Doxa, da primeira liga cipriota. O empréstimo não inclui opção de compra.