José Mota já não é o treinador do Paços de Ferreira. O técnico português deixa o cargo menos de dois meses depois de ter chegado à Capital do Móvel.

José Mota chegou a Paços de Ferreira para suceder a César Peixoto, mas não conseguiu melhorar o desempenho da equipa pacense e deixa a Capital do Móvel após sete jogos, onde somou cinco derrotas e dois empates.

Esta foi a terceira passagem do treinador pelos castores, que seguem no último lugar da Liga, com apenas dois pontos.