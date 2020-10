JN Hoje às 15:00, atualizado às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) conseguiu manter, esta sexta-feira, a camisola rosa na volta à Itália. São cinco dias, a liderar uma das das provas mais importantes do ciclismo mundial.

O português chegou no pelotão, conseguindo o 16.º lugar, com o mesmo tempo do francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), que venceu a etapa.

Almeida conseguiu ainda aumentar em seis segundos a vantagem para o segundo classificado na Volta a Itália, estando agora a 48 segundos de Wilco Kelderman.