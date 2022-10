Mais uma renovação no F. C. Porto: Zaidu até 2027

JN Hoje às 18:38 Facebook

O lateral esquerdo Zaidu é o terceiro jogador a renovar, hoje, até 2027 com o F. C. Porto, depois de Evanilson e Pepê.

Zaidu, defesa esquerdo internacional pela Nigéria, prolongou o vínculo que o liga ao F. C. Porto até 2027. O anterior contrato expirava em 2025, pelo que o jogador, de 25 anos, acrescentou duas temporadas no novo acordo, agora oficializado.

Contratado ao Santa Clara, em 2020, o lateral já cumpriu 91 jogos pelos portistas, tendo sido o herói da conquista do último campeonato, ao marcar o golo valeu a vitória, e matematicamente o título nacional, frente ao Benfica (1-0), no Estádio da Luz, em maio deste ano.

Esta semana, inaugurou o marcador na vitória do F. C. Porto diante do Bayer Leverkusen (2-0), a primeira na atual edição da Liga dos Campeões.

"Foi um golo muito importante para mim, para o clube e para o presidente, e deixou-me muito contente. Fico ainda mais realizado por ter renovado", reagiu o jogador, ao sítio oficial do clube, tendo ainda desejado "marcar muitos mais golos e celebrar ainda mais vitórias" pelos dragões.