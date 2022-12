Málaga confirma que vai recorrer à FIFA no caso Horta

JN Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Manolo Gaspar, diretor desportivo do Málaga, confirmou à rádio "Antena 1" que o clube espanhol avançará para a FIFA contra o Braga, a propósito do caso Ricardo Horta.

"Mantém-se tudo na mesma, o tema está na administração judicial do Málaga. Pelo que tenho visto, creio que não há outra solução que não seja recorrer à FIFA. O Málaga tem os seus direitos, há um contrato assinado, se houve oferta comprovada e não houve acordo, o Málaga atuará em conformidade", explicou o dirigente

Recorde-se que, em Espanha, avançaram que o Málaga já tem em sua posse a documentação que atesta a existência de propostas do Benfica ao Braga, para aquisição do passe de Ricardo Horta. Com estes documentos, o clube espanhol vai reclamar à FIFA o que acredita ser seu por direito, no seguimento do contrato que tinha com o jogador e do acordo com os bracarenses.

PUB

O Málaga defendeu sempre que tinha direito a 33 por cento da transferência de Ricardo Horta, desde que a proposta ultrapassasse os cinco milhões de euros. O Braga negou qualquer tentativa de compra, mas, segundo o "Deportes Cope Málaga" e o jornal "Marca", os espanhóis têm em sua posse a oferta formal, no valor de cerca de 17 milhões de euros, que as águias terão enviado ao emblema presidido por António Salvador.