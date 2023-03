Málaga quer 5,5 milhões por Ricardo Horta

JN Hoje às 15:13 Facebook

Devido à transferência falhada no último verão de Ricardo Horta para o Benfica, o Málaga crê que pode ser indemnizado em 5,5 milhões de euros.

O clube espanhol espera encaixar um valor significativo no processo pelo avançado português, segundo escreve nesta quarta-feira o jornal espanhol "Marca". Corresponde à indemnização que pode cobrar pelo facto de ter chegado a acordo com várias partes, no último verão, para a venda de Horta.

O Benfica terá feito uma proposta de 17 milhões de euros, proposta que, na sua versão, o Braga teria de aceitar. Caso não o fizesse, o que na realidade se verificou, teria de indemnizar o Málaga, num processo que corre em tribunal. De acordo com mesma publicação, o clube espanhol está muito otimista de que a razão está do seu lado e de que receberá 5,5 milhões de euros.