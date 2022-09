Málaga reage ao "caso" Ricardo Horta na segunda-feira

JN Hoje às 19:32 Facebook

O diretor desportivo do clube andaluz comentou, esta sexta-feira, o facto de o Braga não ter chegado a acordo com o Benfica para a transferência do avançado, prometendo novidades sobre a posição dos espanhóis para o início da próxima semana.

"Estamos há muito tempo com o tema Horta, há anos. Parece que este mercado ia ser o da sua transferência, havia uma proposta importante. Na segunda-feira José María [José María Muñoz, administrador judicial do Málaga] vai responder pessoalmente. Nestes últimos dias esteve tudo tranquilo, sem movimentações ou chamadas", afirmou Manolo Gaspar, durante a apresentação de reforços.

O Málaga já ameaçou levar o Braga a tribunal, reclamando 67% do passe de Ricardo Horta, tendo em conta a alegada oferta de 17,5 milhões de euros feita pelo Benfica para a aquisição do atleta, que terá sido recusada por António Salvador.