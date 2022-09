Málaga: "Se o Braga quisesse vender Ricardo Horta ao Benfica podia tê-lo feito"

JN Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

José Maria Muñoz, administrador judicial do Málaga, falou sobre a possibilidade de Ricardo Horta se transferir do Braga para o Benfica e garantiu que o clube espanhol não impediu o negócio.

"A questão é muito simples. O Málaga tem um contrato com o Sp. Braga quando o jogador foi transferido e isso tem de ser cumprido. O Málaga não impediu nenhuma operação. É tão simples como isto, se o Sp. Braga o quisesse vender ao Benfica, poderia tê-lo feito. Tivemos a visita dos representantes [de Horta]. Estamos a recolher informações, e a partir daí vamos agir. O contrato diz muito claramente que se chegar uma oferta e não for aceite, nós temos uma série de direitos", disse, em conferência de imprensa, José Maria Muñoz.

O administrador judicial do Málaga disse não poder revelar nada quanto às percentagens que cada parte detém do passe do internacional português, por existir um "acordo de confidencialidade assinado pelos diretores anteriores".

"Até receber a oferta final, não sei quanto podemos reclamar. É minha obrigação como administrador judicial fazer essa reclamação para o bem do clube. Só tivemos a visita de um advogado do Braga e depois de representantes do Ricardo Horta. Nunca tivemos uma oferta por escrito, tudo foi de boca em boca, por chamadas telefónicas, talvez demasiadas".

José Maria Muñoz revelou, ainda, que teve conhecimento das propostas do Benfica. "Sabemos que foram duas", referiu.