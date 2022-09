Maldini abre a porta à renovação de Rafael Leão com o AC Milan

JN Hoje às 10:26 Facebook

Na ressaca de uma janela de mercado marcada pelos constantes rumores em torno de uma possível saída de Rafael Leão do AC Milan, Paolo Maldini, diretor desportivo do campeão italiano, revelou que a intenção do clube passa por segurar o internacional português.

"O Rafael Leão entende que o seu percurso, nos próximos anos, será no AC Milan. Vão existir negociações e sabemos que os bons jogadores devem ser pagos em função do que fazem em campo. Se a equipa continuar a crescer, ele terá tudo para competir ao máximo", explicou Maldini, ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

O dirigente italiano abordou ainda a delicada situação que envolve o jogador e o Sporting. Rafael Leão foi condenado ao pagamento de 16,5 milhões de euros ao clube de Alvalade pela rescisão unilateral do avançado, em 2018, na sequência do ataque à academia de Alcochete.

Maldini reconhece a "situação complicada devido à transferência para o Lille" do internacional português, que "tem afetado o jogador", e revela a intenção de prolongar o vínculo com Leão, que expira em 2024.

"Podemos dizer que existe uma boa hipótese de chegar a acordo com ele e com o Sporting? Com ele, sim. Não temos nada a ver com o Sporting", esclarece.

Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Serie A italiana, na época passada, e faz parte dos eleitos de Fernando Santos para as jornadas decisivas da fase de grupos da Liga das Nações.