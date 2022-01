Mali, Gâmbia e Tunísia nos "oitavos" da CAN

JN/Agências Ontem às 22:52 Facebook

O Mali e a Gâmbia qualificaram-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) ao vencerem a Mauritânia e a Tunísia, por 2-0 e 1-0, respetivamente, no Grupo F. Tunísia também segue em frente na prova.

A seleção do Mali sentiu menos dificuldades para ultrapassar a Mauritânia, a equipa mais fraca do grupo, que não somou qualquer ponto, ao vencer por 2-0, com golos do médio defensivo Massadio Haidara, logo aos dois minutos, e do avançado Ibrahima Kone, aos 49.

Já a Gâmbia, deparou-se com maior resistência da seleção tunisina, numa partida em que o nulo se arrastou até ao minuto 90+3, altura em que o avançado Ablie Jallow, que alinha nos belgas do Seraing, marcou o único golo da partida.

A Tunísia desperdiçou um penálti à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, por Seifeddine Jaziri, que poderia ter dado outro rumo à partida.

Com estes resultados, o Mali terminou em primeiro lugar do Grupo F, com sete pontos, os mesmos da Gâmbia, que ficou em segundo porque a sua diferença de golos (3-1) não é tão favorável como a da seleção maliana (4-1), seguidos da Tunísia, a qual, apesar de ter somado três pontos, foi um dos melhores quatro terceiros lugares, e da Mauritânia, com zero pontos.

Finalizada a fase de grupos da ​​​​​​​CAN, o emparelhamento nos oitavos de final determinou os jogos Burkina Faso-Gabão, Camarões-Comoros, Senegal-Cabo Verde, Marrocos-Malawi, Costa do Marfim-Egito, Nigeria-Tunísia, Guiné-Gâmbia e Mali-Guiné Equatorial.