Mamadou Gassama renova pelo Sporting: "Sempre quis ficar"

O ponta direito espanhol Mamadou Gassama renovou contrato com o Sporting, com o emblema de Alvalade a não revelar a extensão do novo vínculo.

O jogador, de 29 anos, chegou ao Sporting em 2021. "Acho que desde o primeiro momento tenho dado o meu melhor e, por isso, consegui esta renovação, graças também à confiança da equipa, do treinador e da Direção", revelou Gassama, ao sítio oficial do clube.

Esta época, o ponta direito leva já 68 golos em 24 partidas. "Sempre quis ficar e assim será. Estou muito contente e com vontade de continuar a trabalhar e a contribuir para o sucesso da equipa", garantiu.

Formado no Granollers, o único clube que representou até chegar a Alvalade, Gassama disse que a vinda para Portugal deu-se, sobretudo, "porque sabia que no Sporting havia muitas possibilidades de ganhar títulos, o que a nível pessoal era importante".

"Esta é a minha segunda época e acho que estamos no bom caminho, tanto no campeonato como na Liga Europeia. Vamos começar agora a Taça de Portugal e esperemos que as coisas continuem a correr bem", acrescentou o atleta.

O coordenador do andebol leonino, Carlos Carneiro, mostrou-se satisfeito com a renovação de Gassama. "O Mamadou vem na sequência daquilo que nós idealizámos para uma equipa do Sporting e a sua integração foi realmente muito boa. É um jogador com muita qualidade técnica, complementando-a com toda a vertente extra-andebol. Portanto, estamos contentes porque é um jogador muito importante na equipa e nos processos da equipa técnica", explicou.

O Sporting segue no terceiro lugar da Liga, a dois pontos de F. C. Porto e Benfica, que partilham a liderança. A nível europeu, está bem lançado para se apurar para a próxima fase da Liga Europeia.