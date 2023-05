Loum diz que vai voltar ao F. C. Porto

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:00 Facebook

Mamadou Loum regressa ao Dragão, depois de um empréstimo ao Reading, da segunda divisão inglesa

O empréstimo do médio senegalês ao Reading, do Championship, termina no final da época, e o jogador vai regressar ao F.C. Porto.

O clube inglês, que vai descer para a terceira divisão na próxima temporada, depois de terminar o campeonato no 22º lugar, optou por não acionar a cláusula de opção de compra contratualizada, de 5 milhões de euros, apesar de o trinco ter participado em 32 partidas pelo conjunto, esta época.

Em publicação partilhada esta quinta-feira na rede social Instagram, o jogador de 26 anos agradeceu "aos adeptos fantásticos, à equipa técnica e funcionários do clube, e aos colegas de equipa" por uma "experiência inesquecível", prometeu que "manterá o Reading perto do coração", e afirmou que "não duvida que o clube vai recuperar e lutar no futuro, para voltar ao lugar onde pertence".

Mamadou Loum, contratado ao S.C. Braga em 2019, tem contrato válido com o F.C. Porto até 2024.