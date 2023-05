Man. City aguenta-se no Bernabéu e consegue bom empate 

Vasco Samouco Hoje às 22:30 Facebook

Vinícius Júnior e De Bruyne marcaram os dois golos do duelo

Noventa minutos depois, Real Madrid e Manchester City vão entrar na segunda mão da mesma maneira que entraram na primeira, com a diferença de que agora o fator casa está do lado dos "cityzens", que saíram vivos do Bernabéu apesar de terem estado longe da melhor versão. Vinícius Júnior fez o 1-0 e marcou contra a corrente do jogo, mas esse golo trouxe ao de cima do melhor dos "merengues", que nunca mais largaram o comando das operações. O empate surgiu através de um golaço de De Bruyne, antes de Ederson segurar o empate com duas defesas brilhantes. Artur Soares Dias conduziu o confronto sem grandes problemas e amarelou Bernardo Silva.

Para hoje, está marcado o início da outra meia-final, com AC Milan e Inter a encontrarem-se pela segunda vez nesta fase da competição, 20 anos depois da primeira: nesta, com Rui Costa do lado "rossoneri" e Sérgio Conceição do lado "nerazzurri", foi o atual presidente do Benfica a levar a melhor. Rafael Leão, estrela do AC Milan, está em dúvida. "Se houver riscos, não vamos corrê-los", explicou Stefano Pioli.