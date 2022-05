Man. City sofre, mas empata e fica a uma vitória do título inglês

JN Hoje às 16:57 Facebook

Frente ao West Ham, os "cityzens" foram para o intervalo com dois golos de desvantagem, chegaram ao empate e ainda desperdiçaram um penálti.

O Manchester City está a três pontos de revalidar o título de campeão da Premier League e a festa até pode acontecer na próxima terça-feira, no sofá, se o Liverpool perder com o Southampton.

Este domingo, na penúltima jornada da liga inglesa, os "cityzens" sofreram no campo do West Ham e chegaram ao intervalo a perder por 2-0.

A reação veio depois do intervalo, com Grealish e Coufal, na própria baliza, a restabelecerem a igualdade. A equipa de Pep Guardiola pressionou para resgatar a vitória e teve perto de o conseguir aos 86 minutos, quando Mahrez desperdiçou uma grande penalidade.

Mesmo com o empate, o City, que contou com João Cancelo e Bernardo Silva, passa a ter quatro pontos de avanço sobre o Liverpool, que tem um jogo a menos, e ficou mais perto de ser campeão inglês. O título fica resolvido no próximo fim de semana, sendo que os "cityzens" fazem a festa se derrotarem, em casa, o Aston Villa, ou até na próxima terça-feira, se os "reds" perderem com o Southampton.