Man. United e Chelsea carimbam o passaporte

CR7 marcou no triunfo sobre o Villarreal (0-2) e "blues" garantiram um lugar nos oitavos.

O sexto golo de Cristiano Ronaldo nesta edição da Liga dos Campeões, também o 140.º do português na competição, lançou o Manchester United para os oitavos de final, onde também estará acompanhado pelo Chelsea. As duas equipas inglesas juntam-se a Bayern Munique, Juventus, Ajax e Liverpool, graças a duas vitórias sobre Villarreal (0-2) e Juventus (4-0), respetivamente.

Em Espanha, na ressaca do despedimento de Solskjaer e com o interino Michael Carrick aos comandos, os "red devils" só apareceram depois de Bruno Fernandes sair do banco e foram a tempo de garantir o triunfo, com golos de Ronaldo e Jadon Sancho. Neste grupo, a última jornada reserva um Atalanta-Villarreal, decisivo para definir quem fica com a outra vaga.

Já o Chelsea vai continuar a defender o título, depois de "atropelar "a Juventus (Chalobah, James, Hudson-Odoi e Timo Werner), e assim o Grupo H fica sem história para a última jornada.

Pelo contrário, o Grupo G tem as quatro equipas separadas por três pontos e com hipóteses de apuramento. O Lille, com José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches no onze, bateu o Salzburgo (1-0) e assumiu a liderança, enquanto o Sevilha bateu o Wolfsburgo com dois golos sem resposta.

Para esta quarta-feira está agendado evento de gala em Manchester, onde City e PSG precisam de ganhar para garantir, desde logo, a presença nos "oitavos".