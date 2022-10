Man. United encaminha apuramento, Union Berlin complica contas do Braga

JN Hoje às 22:09 Facebook

Os "red devils", com três portugueses na equipa, bateu o Omonia com um golo no período das compensações.

Com Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze, o Manchester United massacrou o Omonia (Chipre), mas só chegou ao golo aos 90+3 minutos, em jogo da quarta jornada da Liga Europa, disputado esta quinta-feira.

A equipa inglesa desperdiçou inúmeras oportunidades, acabou o jogo com 70% de posse de bola e mais de 30 remates, cabendo a McTominay desfazer o nulo, já em cima do apito final.

Com este resultado, os "red devils" passam a somar nove pontos no Grupo E e precisam de mais um ponto para selar o apuramento para os 16 avos de final da competição. Neste grupo, a Real Sociedad já está qualificada, depois de bater o Sheriff (3-0).

Quem também foi feliz nos últimos minutos foi o Union Berlin, para mal dos pecados do Braga. Frente ao Malmo, a equipa alemã marcou aos 90 minutos (Knoche, de penálti) e passou a somar seis pontos, menos um do que os braguistas, segundos classificados no Grupo D.