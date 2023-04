Manafá acredita no título: "Vamos tentar fazer tudo para ganhar"

JN Hoje às 15:24 Facebook

O portista Wilson Manafá continua a acreditar na revalidação do título nacional, apesar dos dez pontos que separam o F. C. Porto do líder, Benfica, que defronta na próxima jornada da Liga.

Em declarações ao "Porto Canal", o lateral portista Wilson Manafá sublinhou ser "importante ganhar todos os jogos até ao fim" para que o F. C. Porto possa alimentar o objetivo de ultrapassar o Benfica no comando da Liga.

"Ainda é matematicamente possível chegar ao primeiro lugar. Vamos tentar fazer tudo para ganhar e estamos aqui para fazer o melhor", acrescentou o jogador, após o triunfo dos dragões diante do Portimonense, por 1-0, no último domingo.

O encontro marcou o regresso de Manafá à titularidade, tendo alinhado no lado direito do quarteto defensivo. "É sempre bom voltar a jogar. Sinto-me bem, sem problemas. A equipa ganhou e isso é o mais importante", disse o defesa.

O F. C. Porto visita o Estádio da Luz, casa do Benfica, na próxima sexta-feira (18 horas). O jogo é fundamental para as contas do título, uma vez que as águias, líderes do campeonato, partem para ele com dez pontos de avanço sobre os dragões, que são segundos na Liga.