Manafá de saída do F. C. Porto mas ainda sem destino

Nuno A. Amaral Ontem às 22:24

Tal como Uribe, lateral sai do Dragão no fim do contrato. SAD portista no mercado para reforçar lado direito da defesa.

Em fim de contrato com os dragões, Wilson Manafá está na porta de saída do Dragão. A renovação do vínculo não vai acontecer e o lateral-direito espera definir o futuro nas próximas semanas, estando na forja uma possível mudança a custo zero para o Médio-Oriente, tal como sucedeu com Uribe, que assinou pelo Al Saad, do Catar.

Aos 28 anos, depois de quatro épocas e meia ao serviço do F. C. Porto, Manafá prepara-se para mudar de ares, à procura de um contrato mais vantajoso, por valores que a SAD portista não se mostrou disposta a pagar. A confirmar-se a saída, o lateral deixa o Dragão com oito troféus conquistados, embora a última época e meia tenha sido marcada por uma lesão grave num joelho, que o afastou dos relvados durante cerca de um ano.