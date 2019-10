Manafá no onze do F. C. Porto para o jogo com o Feyenoord

Hoje às 16:46, atualizado às 16:50 Facebook

O defesa direito Wilson Manafá é a grande novidade no onze do F. C. Porto que defronta, esta quinta-feira, pelas 17.55 horas (SIC), os holandeses do Feyenoord, no estádio estádio De Kuip, em Roterdão, em jogo da segunda jornada do Grupo G da Liga Europa.

Da equipa saiu Corona, que ontem treinou à parte depois de ter saído lesionado do jogo com o Rio Ave, no domingo, em Vila do Conde. O médio japonês Nakajima e o avançado Zé Luís também fazem parte das opções iniciais de Sérgio Conceição

Já os médios Sérgio Oliveira e Romário Baró estão fora dos convocados para o encontro com os holandeses devido a lesão.

A partida desta tarde será dirigida pelo russo Sergei Karasev.

Eis os onzes iniciais:

Feyenoord: Vermeer, Karsdorp, Botteghin, Edgar Ié e Haps; Toornstra, Tapia e Leroy Fer; Berghuis, Sinisterra e Larsson

Treinador: Jaap Stam

Suplentes: Bijlow, Senesi, Malacia, Wounter Burger, Narsingh, Bannis e Geertruida

F. C. Porto: Marchesín; Wilson Manafá, Pepe, Marcano e Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Uribe e Nakajima; Marega e Zé Luís

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Bruno Costa, Luiz Díaz, Loum, Mbemba, Soares e Fábio Silva