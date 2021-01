Manafá, Otávio e Taremi de volta ao onze do F. C. Porto

JN Hoje às 19:25 Facebook

Sérgio Conceição volta ao sistema habitual e repete aposta em Grujic para o meio-campo. Otávio e Taremi reforçam opções atacantes frente ao Farense.

Marchesín, Manafá, Otávio e Taremi são as novidades do F. C. Porto para o duelo desta segunda-feira, com o Farense, a contar para a 15.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição abandona a aposta em três centrais, usada frente ao Sporting na Taça da Liga, e deixa Diogo Leite de fora. Grujic mantém-se na dupla com Uribe, enquanto Otávio recupera o lugar no onze.

Os avançados serão Marega e Taremi.

O F. C. Porto pode isolar-se no segundo lugar e aproximar-se do Sporting que joga amanhã, frente ao Boavista.

Farense: Rafael Defendi; Alex Pinto, Bura, Scheid, Fábio Nunes, Madi Queta, Filipe Melo, Amine, Licá, Ryan Gauld e Stojilijkovic

F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Corona, Grujic, Matheus Uribe, Otávio, Marega e Taremi

Manuel Mota será o árbitro do encontro.