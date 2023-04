Manafá titular no F. C. Porto para o jogo com o Portimonense

O F. C. Porto defronta, este domingo, no Estádio do Dragão, o Portimonense em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga. Manafá é a grande novidade no onze dos azuis e brancos.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu e Evanilson. Do lado dos algarvios, Carlinhos, com problemas físicos, e Pedro Sá, castigado, não entram nas opções de Paulo Sérgio.

Onze do F. C. Porto: Cláudio Ramos; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Pepê e Galeno; Toni Martinez e Taremi.​​​​​

Suplentes: Samuel Portugal, David Carmo, Gabriel Veron, Marko Grujic, Rodrigo Conceição, André Franco, Stephen Eustáquio e Abraham Marcus

Onze do Portimonense: Kosuke; Moufi, Pedrão, Park, Relvas e Seck; Lucas Ventura, Diaby e Klismahn Yony e Welinton

Suplentes: Alemão, Carlinhos, Gonçalo Costa, Paulo Estrela, Lucas, Matheus Nogueira, Bryan Rochez, Rui Gomes e Sérgio Conceição

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira (Lisboa) e o VAR será Hélder Malheiro (Lisboa).