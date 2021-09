Manchester City alvo de brincadeira no Google Maps

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:03 Facebook

O Manchester City foi alvo de uma partida na Internet, com uma referência ao estádio da equipa e às declarações de Guardiola.

Após o encontro frente ao Leipzig, da Liga dos Campeões, Pep Guardiola pediu uma maior comparência dos adeptos no estádio do Manchester City, o Etihad Stadium. O clube inglês é muitas vezes algo de "gozo" nas redes sociais por parte de adeptos rivais, que dizem que o recinto está sempre com lugares vazios.

As declarações de Guardiola fizeram correr muita tinta e agora os "cityzens" foram alvo de uma brincadeira no Google Maps. Quando se escreve "empty seats" (lugares vazios) na plataforma de mapas, os resultados sugerem o estádio do Manchester City e quando se realiza a pesquisa o recinto desportivo é aberto.

Desde a época 2017/2018, o City teve uma percentagem de ocupação média do estádio de cerca de 98,4%.