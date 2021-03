Manchester City anuncia saída da "lenda" Aguero

JN Hoje às 20:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado argentino termina contrato no final da época e não vai renovar. Deixa o clube ao fim de dez anos, durante os quais marcou 257 golos em 384 jogos.

Os caminhos de Manchester City e Sergio Aguero vão separar-se, dez anos depois. O clube anunciou esta segunda-feira que o avançado argentino não vai renovar contrato, confirmando assim o adeus a uma das lendas do clube.

Aguero, que fará 33 anos em junho, chegou ao City em 2011, proveniente do Atlético de Madrid, por 40 milhões de euros. Marcou 257 golos em 384 jogos, entre eles o golo épico, no último segundo, que garantiu aos "cityzens" a conquista do título de 2012.

Aguero deixará o City como o maior goleador da história do clube e quarto melhor marcador da história da Premier League.

O legado ficará imortalizado numa estátua que já está em construção, sendo que o clube espera que a Covid-19 dê tréguas de maneira a que no jogo da última jornada, frente ao Everton, os adeptos se despeçam de Aguero.