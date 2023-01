Manchester City cai em Southampton

JN/Agências Ontem às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City foi eliminado da Taça da Liga inglesa pelo Southampton (2-0) e o Wolverhampton caiu, nos penáltis, contra o Nottingham Forest (1-1).

A equipa de Guardiola ficou cedo em desvantagem, sendo que Mara abriu o marcador aos 23 minutos, antes de Djenepo dilatar a vantagem aos 28 minutos.

A perder, Guardiola lançou em jogo, Aké, Akanji, De Bruyne e Haaland, mas a equipa do Manchester City não conseguiu sequer o golo de honra e sai da Taça da Liga pela porta pequena. Os citizens apenas alinharam com João Cancelo de início, no que a portugueses diz respeito.

PUB

Já o Wolverhampton, onde jogam vários portugueses, foi eliminado nos penáltis pelo Nottingham Forest.

O ex-F. C. Porto Boly abriu o marcador para a equipa de Nottingham, mas Raúl Jimenez igualou a partida a favor da turma de Lopetegui, que alinhou de início com Guedes, Matheus Nunes, Toti, Moutinho, Semedo e José Sá. Nas grandes penalidades, o Nottingham foi mais forte e marcou quatro dos cinco castigos máximos que dispôs, avançando para a próxima eliminatória.