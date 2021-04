Manchester City contrata jovem promessa brasileira

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City oficializou, esta sexta-feira, a contratação do avançado brasileiro Kayky, de 17 anos, ao Fluminense, revelando que o jovem vai permanecer ao serviço do clube carioca até ao final da época no Brasil.

"Temos o prazer de confirmar que chegámos a acordo com o Fluminense sobre a futura transferência da Kayky. O atacante adolescente vai continuar no Fluminense até ao final da temporada brasileira", anunciou o City através da rede social Twitter, sem especificar os valores envolvidos na operação.

Kayky, que foi campeão brasileiro sub-17, e é apelidado de "Neymar canhoto", vai juntar-se ao plantel liderado por Pep Guardiola a partir de 2022, com a imprensa brasileira a apontar para um contrato de cinco épocas e uma transferência que pode ascender a 26 milhões de euros.