Manchester City na Champions: Da tragédia e das ruas de Moscovo nasceu o êxito

Cancelo e Mahrez perderam pais cedo, Zinchenko fugiu da guerra e treinou nas ruas.

Uma das imagens fortes que ficaram do final do jogo que confirmou os "cityzens" como finalistas da Liga dos Campeões foi a de Zinchenko a chorar compulsivamente. Se a perspetiva de estar a um jogo de levantar o troféu mais apetecível do futebol mundial a nível de clubes pode explicar as lágrimas, no caso do internacional ucraniano é possível que tenha sido mais do que isso. Muito mais. Talvez estivesse a remoer todas as adversidades que teve de ultrapassar para chegar aqui. Mas ele não é caso único de superação do plantel orientado por Guardiola.