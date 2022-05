Manchester City é campeão inglês com reviravolta épica

JN Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

"Cityzens" tiveram dois golos de desvantagem frente ao Aston Villa, mas marcaram três vezes nos últimos minutos e revalidaram o título. Liverpool com vitória amarga.

O Manchester City sagrou-se, este domingo, campeão inglês, num final de Premier League incrível e com incerteza até ao último segundo. A festa foi dos "cityzens", mas não sem um sofrimento atroz, com a equipa de Pep Guardiola a ser obrigada a recuperar uma desvantagem de dois golos frente ao Aston Villa (3-2).

Aos 75 minutos, a equipa de Pep Guardiola perdia por 0-2, mas Gundogan saiu do banco para vestir a pele de herói. O médio alemão fez o 1-2 e assinou o terceiro golo, cabendo a Rodri, minutos antes, restabelecer a igualdade.

O Manchester City somou 93 pontos e é campeão pela oitava vez, a quarta sob o comando de Pep Guardiola, que soma quatro títulos em seis épocas no futebol inglês. Para Bernardo Silva também é o "tetra", enquanto Rúben Dias e João Cancelo são campeões ingleses pela segunda vez.

Em segundo lugar, com 92 pontos, fica o Liverpool, que bateu o Wolverhampton (3-1), de Bruno Lage, e sonhou até aos últimos instantes. Os "reds", que já conquistaram a Taça da Liga e a FA Cup, e estão na final da Liga dos Campeões, voltam a deixar escapar o título por um ponto.

A última jornada da Premier League, confirmou ainda o Tottenham como quarto classificado e apurado para a próxima edição da Liga dos Campeões, enquanto o Manchester United segurou o sexto lugar, apesar da derrota com o Crystal Palace (1-0). Também o Leeds festejou, mas por assegurar a permanência, ao contrário do Burnley, que cai no segundo escalão depois de perder com o Newcastle (1-2).