Manchester City e Liverpool voltam a empatar na corrida ao título

Manchester City e Liverpool voltaram a empatar (2-2), este domingo, na Liga inglesa, depois de um jogo "frenético" no Etihad Stadium, em Manchester, que manteve os dois candidatos ao título separados apenas por um ponto.

Em jogo da 32.ª jornada, embora ambos tenham um jogo em atraso, as duas equipas repetiram o resultado da primeira volta, desta vez com os "citizens", que tiveram João Cancelo e Bernardo Silva, a estarem na frente do marcador.

O jogo ofereceu um Manchester City melhor na primeira parte, na qual saiu a vencer para o intervalo, e um Liverpool mais capaz na segunda, em que repôs cedo a igualdade, num período em que a estratégia pareceu mais "amarrada" e menos fulgurante.

No Liverpool, que na quarta-feira encontra o Benfica na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer em Lisboa por 3-1, Diogo Jota esteve em grande plano, apesar de dar lugar a Luis Díaz aos 70 minutos.

Nos golos, o médio belga Kevin De Bruyne foi maestro no que jogou e fez jogar na equipa de Manchester e marcou o primeiro do jogo, logo aos cinco minutos, mas o Liverpool respondeu rapidamente, com Alexander-Arnold a encontrar Diogo Jota para o 1-1, aos 13.

Na sua melhor fase no jogo, foi com naturalidade que a equipa de Pep Guardiola chegou à vantagem, com um cruzamento largo de João Cancelo a deixar Gabriel Jesus com espaço para fazer o 2-1, aos 36 minutos.

No reatamento, o Liverpool entrou melhor e Salah serviu Sadio Mané em dia de aniversário do senegalês, para o 2-2.

Com o encontro novamente empatado, a segunda parte ofereceu um jogo menos exuberante, apesar de Sterling ainda ter tido um lance de golo anulado por fora de jogo milimétrico e Mahrez ter desperdiçado o 3-2 nos descontos.

No último fôlego, De Bruyne, apertado por Fabinho, ainda serviu o argelino numa transição rápida, mas Mahrez atirou por cima.

O empate mantém o campeão Manchester City na liderança da Liga, com 74 pontos, apenas mais um do que o Liverpool, que é segundo.

As duas equipas voltam a defrontar-se já no próximo sábado, nas meias-finais da Taça de Inglaterra.

Ainda na 32.ª jornada, em outros jogos do dia, o West Ham (sexto) perdeu na visita o Brentford (2-0), com a equipa londrina a não tirar proveito das derrotas na ronda de Manchester United, sétimo, com os mesmos 51 pontos, e do Wolverhampton, oitavo, com 49.

O Leicester, com Ricardo Pereira no banco, recebeu e venceu o Crystal Palace, por 2-1, num jogo entre equipas do meio da tabela, e o Norwich (20.º) bateu em casa o Burnley (18.º), por 2-0, num embate entre 'aflitos' na zona de despromoção.