Manchester City e Real Madrid nas meias-finais da Champions

Os ingleses do Manchester City e os espanhóis do Real Madrid garantiram esta quarta-feira a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, onde já estão PSG e Chelsea, ao eliminarem Borussia de Dortmund e Liverpool.

Os "cityzens", com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva no "onze" titular, repetiram na Alemanha o triunfo da primeira mão, por 2-1, sobre o Borussia de Dortmund, que teve Raphael Guerreiro a entrar de início.

Os germânicos adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, por Bellingham, mas no segundo tempo o conjunto comandado por Pep Guardiola deu a volta com tentos de ​​​​​​​Mahrez, aos 55 minutos, de grande penalidade, e por Foden, aos 75.

No outro encontro, os merengues foram a Anfield Road empatar, sem golos, com o Liverpool, valendo-lhes o triunfo caseiro, no primeiro jogo, por 3-1 para seguirem em frente na Champions.

Nas meias-finais, o Manchester City vai medir forças com o PSG, enquanto o Real Madrid defronta o Chelsea, que afastou o F. C. Porto.