Manchester City e Southampton nas meias da Taça de Inglaterra

O Manchester City venceu (2-0), este sábado, no terreno do Everton enquanto o Southampton bateu fora o Bournemouth por 3-0, nos quartos de final da Taça de Inglaterra.

A formação de Guardiola, que contou com os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva (saiu aos 64 minutos, dando lugar a Mahrez) a titulares, e João Cancelo no banco, só conseguiu marcar na reta final do jogo, primeiro pelo alemão Gundogan (84 minutos) e com o belga Kevin De Bruyne a fechar o marcador aos 90.

Com esta vitória em Liverpool, o Manchester City bateu um recorde do clube ao alcançar 17 jogos consecutivos sem derrotas 'fora de portas'.

Do lado do Everton também atuaram dois jogadores lusos, André Gomes (viu um cartão amarelo aos 75) e o jovem guarda-redes João Virgínia, que fez uma boa exibição, com várias defesas de elevado grau de dificuldade, contudo, o esforço foi insuficiente para impedir a eliminação da sua equipa.

Mais tranquila foi a vitória do Southampton, por três golos sem resposta, que começou a ser construída aos 37 minutos pelo maliano Moussa Djenepo, tendo Nathan Redmond ampliado a vantagem ainda antes do intervalo (45+1).

Já na segunda parte, o mesmo Redmond bisou, fazendo o terceiro para os visitantes e fixando o resultado final, isto, já depois de o Southampton ter visto dois golos anulados pelo VAR, um aos 10 e outro aos 53 minutos, ambos por fora de jogo.

Os outros dois jogos dos 'quartos' disputam-se no domingo, com o Leicester, de Ricardo Pereira, a receber o Manchester United de Bruno Fernandes, e o Chelsea a jogar em casa frente ao Sheffield United.