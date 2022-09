Manchester City empata em Birmingham e poderá deixar fugir o Arsenal

JN/Agências Hoje às 20:35 Facebook

O Manchester City, com três portugueses no onze, empatou, este sábado, em Birmingham, com o Aston Villa (1-1), com Haaland novamente a marcar, e poderá ficar mais longe do líder Arsenal na Liga inglesa.

Na sexta jornada, Haaland marcou pelo quarto jogo seguido (só não 'faturou' numa ronda) e leva 10 golos na sua época de estreia da Premier League, mas o 'pé quente' do 'gigante' norueguês foi insuficiente para os campeões regressarem a Manchester com o triunfo.

Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva voltaram a ser apostas do técnico Pep Guardiola na equipa inicial do Manchester City, desta vez no duelo com o penúltimo classificado da Premier League e equipa que vinha de três desaires seguidos.

Depois de uma primeira parte sem golos, Haaland marcou aos 50 minutos e tornou-se no primeiro jogador desde 1992, ou seja, em 30 anos, a chegar aos 10 golos nas primeiras seis jornadas da competição.

Em vantagem, os 'citizens' estavam à espera de terminar o dia como líder provisório da Premier League, mas o jamaicano Bailey refez a igualdade, aos 74 minutos, resultado que se manteve até final.

O Manchester City passou a somar 14 pontos e divide o segundo posto com o Tottenham, com menos um do que o Arsenal, que visita no domingo o Manchester United.

O Aston Villa segue no 17.º lugar com quatro pontos e na companhia de mais três equipas (Everton, West Ham e Nottingham Forest).