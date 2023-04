Manchester City encontra o Real Madrid nas meias-finais da Champions

O Manchester City empatou, esta quarta-feira, a um golo diante do Bayern Munique, e garantiu a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões.

Depois de um claro triunfo por 3-0 em Inglaterra, o Manchester City empatou a um golo na Alemanha, diante do Bayern Munique. O resultado permitiu à equipa de Pep Guardiola atingir, pela terceira vez consecutiva, as meias-finais da prova milionária, onde irão defrontar o Real Madrid. O conjunto inglês marcou primeiro, pelo inevitável Haaland, e viu Kimmich empatar já perto do fim, num golo que não bastou para que os alemães se apurassem para a fase seguinte.

Na outra meia-final, o Inter de Milão empatou contra o Benfica (3-3) mas venceu no resultado agregado (5-3) e vai marcar presença no dérbi de Milão, diante do AC Milan. A próxima fase da Liga dos Campeões entre 9 e 16 de maio. Já a grande final, disputa-se a 10 de junho.