Manchester City fixa preço para a transferência de Bernardo Silva

O Manchester City não irá dificultar a saída do internacional português, que sempre manifestou o desejo de representar o Barcelona. Jogador tem contrato até 2025 e está avaliado em 80 milhões, valor que, muito dificilmente, será viável para os cofres do clube catalão.

O Manchester City fixou um preço para uma potencial venda de Bernardo Silva na próxima janela de transferências. Segundo o diário "Sport", são 65 milhões de euros que os "cityzens" pedem pelo jogador internacional português.

Equipas como o Paris Saint Germain e o Barcelona surgem como os potenciais interessados em adquirir os serviços do médio já na próxima época.

O jogador formado no Benfica vê com bons olhos a possível saída do Ethiad para Camp Nou, onde já em janeiro deste ano o clube catalão demonstrou interesse pelo português.

De relembrar que a equipa atualmente primeira classificada do campeonato espanhol encontra-se numa fase de reestruturação financeira. Devido a esse fator, o emblema "culé" apresenta uma frágil capacidade monetária para transferências de valores elevados.

De acordo com a mesma publicação, o PSG é o outro clube na corrida pelo médio, de 28 anos, e estará pronto para negociar com o Manchester City a potencial transferência do jogador. Bernardo Silva já deixou claro que, se não for possível concluir o acordo com os catalães, muito dificilmente deixará o clube inglês.

O internacional português tem contrato com o Manchester City até 2025 e um valor de mercado avaliado em 80 milhões de euros. Um valor praticamente impossível de alcançar pelo Barcelona, que atravessa uma grave crise financeira.