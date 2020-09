Manchester City goleado frente ao Leicester num jogo com três penáltis

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

O avançado Jamie Vardy marcou, este domingo, três golos na goleada do Leicester no terreno do Manchester City, por 5-2, ajudando os foxes a subirem ao topo da liga inglesa à terceira jornada.

A formação da casa, sem João Cancelo e Bernardo Silva, ambos lesionados, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, por intermédio do argelino Riyad Mahrez, mas o Leicester respondeu no final da primeira parte, com uma grande penalidade convertida por Vardy, aos 38.

No segundo tempo, o internacional inglês completou o hat-trick e a reviravolta, com golos aos 54 e 58 minutos, este último, novamente, de grande penalidade, e James Maddison dilatou ainda mais a vantagem, aos 77, antes de o holandês Nathan Aké reduzir para a formação de Pep Guardiola, aos 84.

O Leicester beneficiou de novo penálti, aos 88 minutos, e o belga Youri Tielemans consumou a terceira vitória dos foxes no mesmo número de jornadas, que lhes permite subir ao primeiro lugar, com nove pontos, os mesmos do Everton e mais três do que Arsenal e Liverpool, que se defrontam na segunda-feira.

O Manchester City, que vinha de um triunfo sobre o Wolverhampton, não sofria cinco golos em casa desde fevereiro de 2003, na altura num desaire diante do Arsenal, por 5-1.

Uma grande penalidade sofrida em tempo de compensação impediu o Tottenham de vencer o Newcastle, levando a equipa treinada pelo português José Mourinho a ceder um empate caseiro 1-1, depois de o brasileiro Lucas Moura ter adiantado os londrinos, aos 25 minutos.

Quando tudo se encaminhava para que a equipa de Mourinho somasse a segunda vitória seguida na Premier League, o árbitro Peter Bankes foi alertado pelo videoárbitro (VAR) para uma infração - muito duvidosa - de Eric Dier dentro da área do Tottenham e acabou por assinalar a grande penalidade com que Callum Wilson selou o empate, aos 90+7 minutos.

Com este resultado, o Tottenham segue, provisoriamente, no sétimo lugar, com quatro pontos, enquanto o Newcastle é nono, com os mesmos quatro.

O Leeds, que tinha batido o Fulham na ronda anterior (4-3), somou a segunda vitória seguida, na visita ao Sheffield United, e novamente pela margem mínima (1-0), graças ao golo tardio do avançado Patrick Bamford, aos 88 minutos.

Os whites, que contaram com o internacional português Hélder Costa entre os titulares, ocupam o sexto lugar, com seis pontos, enquanto o Sheffield United é o último colocado, depois de ter averbado a terceira derrota no mesmo número de jornadas.