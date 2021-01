JN/Agências Ontem às 23:28 Facebook

O Manchester City goleou (5-0), esta terça-feira, o West Bromwich com o português João Cancelo a fazer o segundo golo, em jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa.

O médio alemão Gündogan esteve em destaque, ao bisar no encontro (seis e 30 minutos), com o último passe no primeiro golo a pertencer a João Cancelo, que fez o segundo aos 20 minutos, após assistência de Bernardo Silva, internacional luso que, tal como Rúben Dias, figurou no onze inicial da turma de Pep Guardiola.

O argelino Mahrez fez o 4-0 ainda antes do intervalo (45+2), e assistiu Raheem Sterling para fechar a contagem, aos 57, permitindo ao City ultrapassar o Manchester United no topo da "Premier League", com 41 pontos em 19 partidas, mais um do que os 'red devils' de Bruno Fernandes, enquanto o West Bromwich é penúltimo, com 11 pontos em 20 jogos.

Já o Arsenal venceu o Southamton por 3-1, com o internacional português Cédric Soares a atuar durante todo o encontro, graças aos golos de Nicolas Pépé, Saka e Lacazette, aos oito, 39 e 72 minutos, respetivamente, enquanto Stuart Armstrong marcou o golo de 'honra' dos anfitriões.

A formação londrina ascendeu ao oitavo lugar, com 30 pontos, e o Southampton é 11.º, com 29 pontos.

Por seu turno, o West Ham continua a fazer sensação em Inglaterra e venceu fora o Crystal Palace por 3-2, com o checo Thomas Soucek a 'bisar' (nove e 25 minutos) e com Dawson a fazer o terceiro, aos 65, enquanto que, para a formação caseira, marcaram Zaha (três e 90+7).

Com a vitória, o West Ham é o quarto classificado, em zona de Champions, somando 35 pontos em 20 jogos.

No outro jogo do dia da "Premier League", o Leeds (12.º, com 26 pontos) ganhou no terreno do Newcastle (16.º, com 19 pontos) por 2-1, graças aos golos de Raphinha (ex-Sporting), após assistência de Rodrigo (ex-Benfica), aos 17, e de Harrison, a passe do antigo jogador dos 'leões', aos 61, tendo Miguel Almirón marcado para os homens da casa, aos 57.