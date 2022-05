Manchester City goleia e deixa Liverpool para trás

JN Hoje às 18:48 Facebook

Os "cityzens" despacharam o Newcastle com cinco golos sem resposta e ficam com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado.

O Manchester City deu um passo significativo no caminho para a revalidação do título de campeão inglês, este domingo, com um triunfo claro sobre o Newcastle (5-0).

Depois do empate do Liverpool com o Tottenham, a equipa de Pep Guardiola não desperdiçou a oportunidade para se distanciar dos "reds", passando a dispor de três pontos de avanço quando restam três jornadas para o final da Premier League. Para além disso, os "cityzens" também passam a ter quatro golos de vantagem para o rival, algo que, em caso de igualdade pontual, será decisivo para a atribuição do título.

Ainda com a eliminação cruel da Liga dos Campeões na cabeça, o Manchester City virou a página com uma exibição de bom nível e uma goleada a condizer. Sterling (2), Laporte, Rodri e Phil Foden assinaram os golos da vitória, num jogo em que João Cancelo e Rúben Dias foram titulares, ao contrário de Bernardo Silva, suplente.