Manchester City goleia e segura a liderança da Premier League

"Cityzens" marcaram quatro golos ao Leeds United e voltaram a ultrapassar o Liverpool, que, horas antes, derrotou o Newcastle.

O Manchester City continua a liderar a Premier League e a lidar com autoridade à pressão do Liverpool. Este sábado, os "reds" derrotaram o Newcastle (0-1), mas os "cityzens" responderam a seguir com uma vitória contundente sobre o Leeds (0-4).

Em Elland Road, Pep Guardiola poupou alguns habituais titulares, a pensar na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas não se notaram diferenças no campeão. Rodrigo abriu o ativo, com a goleada a consumar-se depois do intervalo (Ake, Gabriel Jesus e Fernandinho). João Cancelo e Rúben Dias foram titulares, enquanto Bernardo Silva entrou aos 70 minutos.

Com este triunfo, o Manchester City recuperou a dianteira da classificação, perdida, por poucas horas, para o Liverpool.

Também sem alguns habituais titulares, a equipa de Jurgen Klopp foi feliz no campo do Newcastle, graças a um golo de Naby Keita, após assistência de Diogo Jota.

A restar quatro jogos para o final da liga inglesa, o Manchester City é líder, com 83 pontos, mais um do que o Liverpool.

Este sábado, ficou também decidida a despromoção do Norwich ao segundo escalão, enquanto o Wolverhampton, de Bruno Lage, perdeu com o Brighton (0-3) e perdeu terreno importante na luta por uma posição nos lugares europeus.