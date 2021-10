Manchester City goleia em Brighton com Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva em campo

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

O campeão Manchester City, com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva em campo os 90 minutos, venceram, este sábado, na visita ao Brighton, por 4-1, e subiram à vice-liderança na Liga inglesa.

Em jogo da nona jornada, que é de grande expectativa para o encontro entre Manchester United e Liverpool no domingo, o City fez o que lhe competia num campo difícil, poucas horas depois de o líder Chelsea golear o Norwich (7-0).

Para os "citizens" era imperativo trazerem os três pontos do sul de Inglaterra, situação que os mantinha a dois pontos do líder Chelsea, e deixa sob pressão o Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que é agora terceiro, a quatro pontos da frente, com menos um jogo.

O jogo entre United (sexto), de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, mas também Diogo Dalot, e o Liverpool (terceiro), de Diogo Jota, tem também o aliciante de mexer nas contas na frente, além da importância de ser um clássico.

Mais uma razão para o Manchester City não desperdiçar hoje a visita ao Brighton (quarto classificado), com o qual tinha perdido na última época, por poder tirar dividendos do jogo de domingo.

No Amex Stadium, a equipa de Pep Guardiola praticamente resolveu o jogo na primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Gundogan (13 minutos) e um bis de Phil Phoden (28 e 31 minutos).

Na segunda metade, a equipa esteve menos intensa, mas o mérito também pertenceu ao Brighton, com os "seagulls" a reduzirem já aos 81 minutos, com Mac Allister a converter uma grande penalidade após falta de Ederson.

A finalizar, já nos descontos, com Guardiola a pedir à equipa para subir no terreno, perante a ameaça do Brighton, quando rondava a baliza de Ederson, foi Mahrez a dilatar a vantagem do Manchester City, para 4-1 aos 90+5.

No domingo, além do Manchester United-Liverpool, que fechará a jornada, disputa-se um pouco antes os jogos entre Brentford e Leicester, e West Ham frente ao Tottenham, treinado por Nuno Espírito Santo.