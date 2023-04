Manchester City goleia Liverpool

JN Hoje às 15:19 Facebook

Equipa de Guardiola cilindrou o Liverpool (4-1) e acentuou a crise dos reds. Diogo Jota ainda fez uma assistência.

Num jogo entre dois grandes da Premier League, o Manchester City puxou dos galões e goleou o Liverpool, por 4-1, confirmando o mau momento dos reds na Premier League, no sexto lugar da prova, a cinco pontos do Newcastle, e com mais um jogo. Isto significa que a equipa de Jurgen Klopp arrisca-se a não marcar presença nas competições europeias da próxima temporada.

Curiosamente, o Liverpool, com o português Diogo Jota no onze, até começou melhor e esteve a ganhar em casa do adversário, quando Salah inaugurou o marcador aos 17 minutos, após uma assistência do colega português. Mas depois o Manchester City provou porque é uma das melhores equipas da atualidade e depressa deu a volta. Ao intervalo, o jogo estava empatado (1-1), graças a Alvarez, e na segunda foi um autêntico rolo compressor com golos de De Bruyne, Gundogan e Grealish, num jogo em que Ruben Dias foi titular na equipa de Pep Guardiola.